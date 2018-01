Bari Social Christmas, aspettando la Befana: gli appuntamenti in programma

Nell’ambito delle attività promosse da Bari Social Christmas, giovedì 4 gennaio, alle ore 17, due gli appuntamenti in programma. Presso la Casa del Welfare, in piazza Mercantile, laboratorio creativo con educatori e artisti per costruire insieme “la Calza della Befana”: grandi e piccini potranno liberare la fantasia, creando la loro calza personalizzata.

Sempre alle ore 17, nel Parco di largo 2 Giugno, presso la Biblioteca Ragazzi[e], reading di lettura “Aspettando la Befana”, destinato a bambine, bambini e famiglie, sul testo “Il ritorno della Befana” di A. Valente. Brevi racconti e filastrocche con una divertente carrellata di tante Befane per chi, come dice l’autore, “crede alla Befana e soprattutto nella Befana. Ma se non ci credi leggilo lo stesso, altrimenti ti porta il carbone!”.

Gli ultimi incontri in calendario sono per venerdì 5 gennaio presso la Casa del Welfare con lo spettacolo “La Befana viene e va”, racconto con burattini legato alla leggenda della vecchia babushka, a cura dell’associazione Madimù Cama Lila e per sabato 6 gennaio con la Festa della Befana.