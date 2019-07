Bari sotto la città

Domenica 14 ore 18.00 appuntamento con Bari Sotto – Sopra by Night. Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Partendo dalle perdute mura bizantine, esploreremo la periferia del borgo antico, con i quartieri ebraico e armeno. Osserveremo la sequenza archeologica della città, ben conservata nel succorpo della Cattedrale di S. Sabino e nei sotterranei di Palazzo Simi

Costo: 10 euro + 3 euro di ingresso al succorpo



Palazzo Simi – resti della chiesa bizantina dedicata a San Gregorio – mostra archeologica permanente

Succorpo della Cattedrale – domus romana – mosaico di Timoteo – chiesa bizantina

Punto d’incontro: Largo Chiurlia c/o scalinata



Come PRENOTARE: Inviando una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un sms o whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono