"Bari sunset festival", due giorni di musica e di festa nella cornice cittadina di Torre Quetta

Sabato e domenica 8/9 settembre al via la prima edizione del Bari Sunset Festival; una due giorni di musica e di festa nella cornice cittadina di Torre Quetta.

All’interno di questa cornice nella giornata di sabato e via via anche durante la notte si esibiranno ai piatti alcuni degli esponenti di spicco della nightlife barese e della discografia contemporanea della nostra città che hanno trovato riscontri importanti a livello regionale,ma anche nazionale ed internazionale.

BARI SUNSET FESTIVAL terminerà domenica 9 con il SUPPARTY la prima festa in EUROPA a tema Sport. Non è un semplice party, ma un vero e proprio show! Format innovativo fatto di spettacoli sul palco, organizzazione di giochi, animazione con maschere giganti raffiguranti le icone più rappresentative della nostra cultura sportiva, e ha l’intento di coinvolgere direttamente il popolo della “notte”. A tal fine trasformeremo i Club in divertentissime Arene colorate da allestimenti e coreografie coinvolgenti. I protagonisti saranno i nostri clienti che vivranno l’esperienza di Supparty con il dress code a tema Sport: Basket, Pallavolo, Rugby, Calcio, Football Americano, Motociclismo, Formula Uno, Cricket, Badminton, Tennis, Cheerleader, Equitazione, Atletica, Arti Marziali etc