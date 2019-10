Bari tra streghe e leggende

Giovedì 31 ore 18.00 appuntamento con il percorso artistico teatrale "tra streghe e leggende". Accompagnati dall'attore Pasquale D'Attoma Regista Teatrale e dalla guida Alessandro De Luisi passeggeremo tra i vicoli di Bari vecchia scoprendo luoghi e racconti del tour. Concluderemo il nostro tour nel bellissimo museo Nicolaiano dove vi racconteremo una storia antica legata a San Nicola e quasi totalmente sconosciuta.

Evento realizzato in collaborazione con In Scena e Accademia Cittadella Nicolaiana Onlus



Itinerario: Porta Nova, Colonna Infame, Cape du Turchie, Museo Nicolaiano



Punto di incontro: Piazza del Ferrarese c/o scavi archeologici all'aperto



Costo: 15 euro (comprensivo di biglietto d'ingresso al museo)

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o mandando un whatsapp al 3403394708



* Gruppo massimo 40 partecipanti