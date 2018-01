Dal 15 al 28 gennaio, a Bariblu gioca con la realtà aumentata e vinci buoni shopping

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dal 15 al 28 gennaio, il Centro Commerciale Bariblu si tinge ancora più di colore e vivacità e regala non solo la possibilità di vincere lo shopping, ma anche quella di divertirsi, per grandi e bambini. In galleria, infatti, un duplice appuntamento: per i più grandi il concorso “Le Mille Bolle Blu”, l’eccezionale possibilità di giocare con la realtà aumentata e vincere tanti buoni shopping; per i più piccoli, invece, durante i weekend di gennaio, Pianeta Bimbo!, l’isola ludico-didattica dedicata ai piccoli clienti di Bariblu, con una irresistibile animazione e tantissimi giochi. Il concorso. A partire da una spesa minima di 5,00, 50,00 e 150,00 € in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa e con la registrazione nell’area gioco in galleria, attraverso l’utilizzo di un software dotato di lettura del movimento del corpo e di uno schermo, sarà possibile immergersi nell’incredibile mondo della realtà aumentata rispettivamente per una, due o tre manche di gioco e raggiungere ad ogni manche le quote di 500 e 1000 punti per vincere buoni shopping rispettivamente da 5,00 e 10,00 € spendibili dal 1° al 28 febbraio 2018. Al gioco sarà possibile partecipare, dal lunedì al sabato, dalle 10:30 alle 14:30 e dalle 16:30 alle 20:30 e la domenica dalle 11:00 alle 20:00. E non è finita! Attraverso l’invio, nelle giornate dell’attività, di un messaggio al numero WhatsApp di Bariblu 3462761299 contenente la parola “Saldiblu”, sarà possibile giocare una manche extra. E per i più piccoli a tutto divertimento con Pianeta Bimbo! Nei weekend del 13 e 14, 20 e 21 gennaio, a partire dalle 16:30 e per tutto il pomeriggio, un’irresistibile isola ludico-didattica carica di animazione, truccabimbi, laboratori, giochi, teatri di burattini, sculture di palloncini, bubble show e divertentissimi spettacoli. Da non perdere!