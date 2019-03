Bariblu loves music: un anno di eventi e attività a tutta musica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nel 2019, l’attenzione del Centro Commerciale Bariblu, è tutta per il mondo delle note. Attività stanziali ed eventi esclusivi si susseguiranno di stagione in stagione per tutto l’anno, focalizzandosi su un unico mood: la musica. Nasce così il progetto BARIBLU❤MUSIC. Il via ufficiale, sabato 23 marzo alle 16:30, con la partenza del Bariblu Loves Music Contest, il primo concorso dedicato a scoprire talenti della musica. 8 artisti emergenti si esibiranno sul palco, allestito nell’area eventi del Centro Commerciale, in una sfida a colpi di musica. E dopo l’esibizione, imperdibile l’appuntamento con il mini live e il firmacopie degli ospiti speciali Shade e Federica Carta. Direttamente di ritorno dal palco di Sanremo, dove hanno partecipato con il brano “Senza farlo apposta”, l’accoppiata, che ha riscosso grande successo con il fortunato singolo “Irraggiungibile”, si esibirà dal vivo nella galleria commerciale. Per Carta e Shade è stata la seconda collaborazione, dopo quella del 2017 per la canzone “Irraggiungibile”. Federica Carta ventenne, ha iniziato da bambina a dedicarsi al canto. A diciassette anni ha partecipato al talent show Amici, dove si è classificata seconda nella finale di canto. Sempre nel 2017 ha pubblicato il suo primo disco, intitolato Federica. Un anno più tardi ha pubblicato il suo secondo disco, Molto più di un film, e il suo primo libro Mai così felice. Il 15 febbraio 2019 è uscito il suo terzo disco, Popcorn. Shade invece è un rapper, ha 31 anni e ha iniziato a farsi conoscere dopo aver vinto il programma MTV Spit, in cui diversi artisti si sfidavano in gare di rap freestyle. Nel 2015 ha pubblicato il suo primo disco, Mirabilansia, e un anno più tardi Clownstrofobia. Nel 2016 ha anche partecipato al film Zeta, in cui ha interpretato se stesso. Nel 2018 ha pubblicato il suo terzo disco, Truman, da cui sono stati tratti tre singoli di grande successo: “Bene ma non benissimo”, “Amore a prima insta” e “Irraggiungibile”. Il contest prevede otto giornate di qualificazioni da marzo a settembre, due giornate di semifinale a ottobre e novembre e la finale di dicembre. I candidati ritenuti idonei saranno contattati individualmente e convocati per le esibizioni dal vivo, all’interno del Centro Commerciale, davanti al pubblico e ad una giuria. Ogni tappa di qualificazione e semifinale prevede 2 vincitori che accederanno alla fase successiva. Se sei appassionato di musica, ami cantare ed hai almeno 13 anni, non perdere l’opportunità di partecipare anche tu. Potrai, infatti, iscriverti gratuitamente alle selezioni ed essere convocato, esibendoti dal vivo al Centro Commerciale Bariblu da solo o in gruppo. Partecipare è semplice. Basterà presentare la propria candidatura con un breve “provino” (un messaggio video o audio) attraverso un messaggio privato alla fanpage ufficiale di Bariblu (www.facebook.com/CCBariblu), al numero WhatsApp dedicato 3462761299 oppure realizzando un video all’interno della postazione “karaoke” allestita nella galleria commerciale un weekend al mese. Per i più bravi, la possibilità di passare alle fasi successive, quindi di accedere alle fasi finali e di vincere la realizzazione di un videoclip professionale diffuso sulla pagina ufficiale di Bariblu, anche tramite una speciale campagna di comunicazione sponsorizzata su Youtube con un investimento promozionale di 1.000 Euro. Ma non finisce qui: è previsto anche ruolo attivo di tutto il pubblico presente che potrà - con una dinamica di voto digitale in tempo reale - sommare il suo voto a quello della giuria competente e decretare, per ogni sfida, i nomi degli artisti ammessi alla fase successiva. Oltre a tre giurati istituzionali vi sarà, quindi, un quarto giudice rappresentato dal pubblico. I presenti allo show potranno inserire il voto per il loro artista preferito previa profilazione attraverso una landing page on line. In questo modo potranno partecipare anche a un concorso a premi. Tra tutti i votanti profilati, a fine show, sarà sorteggiato il vincitore di un buono spendibile su ticketone per biglietti di concerti ed eventi musicali. Regolamento e informazioni complete sul contest disponibili sul sito www.baribluweb.com.