Al teatro Barium in scena le ultime repliche di “Bariland”

Sabato 1 alle 21 e domenica 2 giugno, alle 18 e alle 21 al teatro Barium si terranno le ultime repliche di “Bariland” di e con Gianni Colajemma, due atti unici, tratti da “Chidde dì du 188” e da “Aminueamare” di Vito Maurogiovanni.

Con questo lavoro si rende omaggio all’estro del noto letterato barese, uno dei grandi autori della Baresità, in occasione proprio del decennale della sua scomparsa. Entrambe le opere riprese da Colajemma, mettono in luce scoprire il teatro popolare comico barese o “baresità” come Maurogiovanni stesso la definiva, con avvenimenti di una Bari degli anni ’30 e ’40. Due testi che vantano centinaia di repliche rappresentati dallo stesso Colajemma negli anni '90.

Le due opere che hanno dato spunto a Colajemma per il suo lavoro, sono commedie in lingua barese dalla facile evoluzione drammaturgica in cui Maurogiovanni, sfruttando una messa in scena a stacchi, ripropone i propri ricordi di infanzia vissuta a Bari negli anni trenta, durante il periodo fascista e i quaranta. Si tratta di un periodo storico che ha segnato fortemente la città e i suoi abitanti per via degli eventi storici, in particolare quelli legati alla seconda guerra mondiale. L’autore, tra i più bravi e i più romantici del secolo passato, ha saputo tracciare una panoramica sociale con opere divertenti e spassose, seppur con un ampio respiro intellettuale, capace di avvicinare la gente al teatro e dar vita alla comicità popolare barese.

In scena insieme a Gianni Colajemma ci sono anche la scoppiettante Lucia Coppola, la talentuosa Federica Antonacci e la frizzante Maria Schino.

Teatro Barium – Via Pietro Colletta, 6 – Bari

Infoline: 0805617264 - 3935350241

Inizio spettacolo: sabato 21:00 – domenica 18:00 e 21:00