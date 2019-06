A Castellana Grotte torna il basket 3x3

Ottanta squadre, più di trecento giovani cestisti: torna alle grotte di Castellana (Ba), da lunedì 24 a domenica 30 giugno, il basket 3x3 con le finali nazionali giovanili U16 e U18, organizzate da Fip Puglia con la partnership di Grotte di Castellana srl e con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte.

Si comincia lunedì 24 giugno con le finali under 16 maschili e femminili: quasi quaranta squadre pronte ad affrontarsi sui quattro campi allestiti a piazzale Anelli. Da venerdì 28 giugno, invece, in campo per le finali under 18 maschili e femminili: altre trentotto squadre provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di quasi tutte le regioni. Più di 500, invece, gli addetti ai lavori attesi sino a fine mese alle grotte di Castellana che saranno visitabili, gratuitamente, nel corso della settimana, da tutti gli atleti in gara per gli scudetti giovanili.