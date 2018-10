A Taetro Palazzo Giuseppe Battiston in "Churchill"

Mercoledì 27 marzo (ore 21) sarà il grande attore Giuseppe Battiston – premio Ubu nel 2009 - a guidare il pubblico alla scoperta di “Churchill”, l’uomo, l’icona che ha cambiato il corso della storia. Colui che ha incarnato il primato della politica, capace con le sue parole di influenzare il corso della Seconda Guerra Mondiale, rivive attraverso il testo di Carlo Gabardini che mostra Winston Churchill in un presente onirico in cui l'intera sua esistenza è compresente e finisce per parlare a noi e di noi oggi con una precisione disarmante.

Com’è riuscito un uomo, da solo, a cambiare il corso della storia? Un uomo come gli altri, con un lavoro, una moglie e dei figli. Un uomo noto per il suo caratteraccio ed i suoi eccessi. Che urlava e sbraitava di continuo, che tracannava whisky e fumava sigari senza sosta. Un amante del gioco d’azzardo, che beveva champagne mentre dettava i suoi discorsi. Un uomo come pochi, che, pur al comando, sapeva ascoltare, che conosceva i problemi del mondo, ma anche quelli dei singoli.

Winston Churchill è il Novecento, è l'Europa. È colui che ha incarnato il primato della politica e che, più di ogni altro, ha salvato l'umanità dall'autodistruzione, durante il periodo più buio della storia. Un uomo capace di intervenire sul fluire degli eventi, modificandoli. Tanto grande da non farsi avvincere dal potere e dagli ingranaggi della macchina politica.

Per INFO su Abbonamenti 0809753364 - 3661916284



I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita a partire dal 15 ottobre 2018.