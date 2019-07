Tutto pronto per Battiti Live a Bari: la tappa finale dello show sul lungomare

Tutto pronto sul lungomare per Battiti Live 2019. L'appuntamento con la tappa finale dello show di RadioNorba è per domani, domenica 28 luglio, a partire dalle 21 sul molo San Nicola. Tanti gli artisti che si avvicenderanno sul palco, tra 'rivelazioni', giovani talenti e grandi nomi della musica.

Gli ospiti del Battiti Live a Bari

I nomi annunciati per lo show barese sono quelli di Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Ofenbach, Lp, Maneskin, Fabrizio Moro, Achille Lauro, Elettra Lamborghini, Boomdabash, Max Pezzali, Francesco Gabbani, Elodie, Annalisa, Gabry Ponte, Dark Polo Gang e Joey.

Divieti e strade chiuse al traffico

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, è stata disposta la chiusura al traffico di un tratto del lungomare. Sono inoltre stati disposti alcuni divieti a garanzia della pubblica sicurezza, come lo stop alla vendita di bevande in vetro e lattine. Previsto anche un piano mobilità ad hoc con parcheggio di scambio e navette per il luogo del concerto (TUTTE LE INFO QUI).