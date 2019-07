BEAT ONTO JAZZ FESTIVAL 2019

XIX EDIZIONE

BITONTO - P.zza Cattedrale

1 - 4 agosto 2019

Ingresso Libero



1 agosto

Selma Hernandes special guest Giuseppe Milici

Selma Hernandes, voce, percussioni

Giuseppe Milici, armonica

Luigi Rana, chitarra

Filippo De Salvo, basso

Saverio Petruzzellis, batteria.



II SET

Vincent Peirani Trio “Thrill Box”

Vincent Peirani, fisarmonica

Michel Benita, contrabbasso

Benjamin Moussay, pianoforte



2 agosto

I SET

Vince Abbracciante Sestetto “Terranima”

Vince Abbracciante, fisarmonica

Gabriele Mirabassi, clarinetto

Aldo Di Caterino, flauto

Nando Di Modugno, chitarra

Giorgio Vendola, contrabbasso

Pino Basile, percussioni



II SET

Kurt Rosenwinkel Quartet

Kurt Rosenwinkel, chitarra

Aaron Parks, pianoforte

Eric Revis, contrabbasso

Jeff Tain Watts, batteria.



3 agosto

I SET

Joyce Yuille Italian Quartet

Joyce Yuille, voce

Daniele Gorgone, pianoforte

Marco Piccirillo, contrabbasso

Pasquale Fiore, batteria

II SET

Rita Marcotulli e Luciano Biondini

Rita Marcotulli, pianoforte; Luciano Biondini, fisarmonica



4 agosto

I SET

Open Frontiers Project: Raimondo Meli Lupi – John Helliwell – Gianmarco Scaglia – Paul Wertico

Raimondo Meli Lupi, chitarre

John Helliwell, sassofoni

Gianmarco Scaglia, contrabbasso

Paul Wertico, batteria.



II SET

Horacio “el Negro” Hernandez Italuba Quartet

Horacio “el negro” Hernandez, batteria

Ivan Bridon, pianoforte

Daniel Martinez, basso elettrico

Amik Guerra, tromba



Diciannovesima edizione per il Beat Onto Jazz Festival, appuntamento sempre più atteso dai jazzofili italiani e non. Il festival, sempre con la direzione artistica di Emanuele Dimundo, come da manuale si terrà dall’1 al 4 agosto a Bitonto in piazza Cattedrale, con la consueta formula del doppio set (inizio concerti ore 21). Anche per questa edizione l’associazione InJazz è riuscita a mantenere l’assoluta gratuita per tutti gli eventi. Otto concerti sotto il tema “La fisarmonica nel jazz”. Dall’armonica di Giuseppe Milici, tra i migliori strumentisti in Europa, che farà da contraltare alla camaleontica voce di Selma Hernandes, a quella del francese Vincent Peirani, che ha coniato un nuovo approccio stilistico. La presenza di Vince Abbracciante, con il suo linguaggio mediterraneo, poi, conferma l’attenzione del festival bitontino ai migliori artisti pugliesi. Ci sarà la lirica fisarmonica di Luciano Biondini, in compagnia di una tra le più acclamate pianiste italiane nel mondo: Rita Marcotulli. A far da cornice al filo rosso, il rutilante quartetto di rising star del chitarrista Kurt Rosenwinkel; la calda voce soul di Joyce Yuille; la prima volta in Puglia del progetto OFIP che annovera due tra i più creativi musicisti italiani: Gianmarco Scaglia e Raimondo Meli Lupi e due leggende della musica: il batterista Paul Wertico e l’ex Supertramp John Helliwell. Chiuderà la diciannovesima edizione della kermesse il funambolico quartetto di un’altra leggenda, questa volta della batteria: Horacio “el negro” Hernandez.



L’evento è realizzato con la consueta partecipazione del Comune di Bitonto ed è inserito nell’ambito della Rete dei Festival, che raggruppa gli eventi più importanti della Bitonto Èstate.

Main sponsor Ellegidue Arredo Bagno, Marino Autoyama

Organizzazione: associazione InJazz.

Direzione artistica: Emanuele Dimundo

Tutti i concerti saranno introdotti da Alceste Ayroldi, saggista, docente e critico musicale (Musica Jazz, editor manager Jazzitalia, editor Musica Jazz web).

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Info: www.beatontojazz.com; www.facebook.com/beatontojazz.



Alceste Ayroldi

Beat Onto Jazz Festival