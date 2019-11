Beatleshow - un magico viaggio nella storia dei Beatles

Il Carro dei Comici e The BlackPool - Beatles Tribute Band presentano: "BEATLESHOW", un salto indietro nel tempo con la musica dei 4 baronetti di Liverpool con costumi di scena e strumentazione originale uguale a quella utilizzata dai Fab Four.

Due ore per ripercorrere l'intera carriera dei BEATLES attraverso i loro più grandi successi, da Love me do a Let it be.



Prezzo del biglietto: 10€



Apertura porta 20.30, start 21.00



Prevendite disponibili attraverso i seguenti canali :



Tel: 349 2308203 - 3285817534

Associazione "Il Carro dei Comici",

via Giovene 23 - Molfetta (BA)



Messaggio privato su Facebook alla pagina The BlackPool - The Beatles Tribute



Email: info@theblackpool.it (oggetto: concerto teatro)