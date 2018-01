A Castellana Grotte Befanone in Festa 2018

Dopo “Presepiamo” e “La Notte degli Elfi”, Castellana Conviene Confesercenti, sodalizio di commercianti castellanesi presieduto da Giampiero Galiano, è all’opera per ultimare i preparativi del grande evento legato all’Epifania, il “Befanone in festa”.



Giunta alla III edizione, in un crescendo di consensi e di pubblico, la manifestazione si declinerà in due giornate, venerdì 5 e sabato 6 gennaio 2018. Fulcro degli appuntamenti, il centro storico di Castellana-Grotte - largo San Leone Magno, largo Bari, largo Sant’Onofrio e vie adiacenti. Intrattenimento garantito per grandi e piccini con spettacoli circensi, giocoleria, mercatini artigianali, gran volo della Befana, baratto del giocattolo, presepe vivente con antichi mestieri e arrivo dei Re Magi.

La manifestazione sarà inaugurata dalla parata delle majorette di Castellana Conviene Confesercenti, le ballerine di Passito Bailante accompagnate dalla banda cittadina diretta dal maestro Vito D’Elia.

Dedicate alle famiglie e ai più piccoli, il Fantasy Circus che vedrà esibirsi artisti del calibro di Antonella Vittore, Michele Diana e Francesco Giannone. Stupefacente, poi, il gran volo della Befana che, grazie alla perizia degli speleologi del Gruppo Puglia Grotte, vedrà calare la vecchina dallo storico palazzo di largo San Leone Magno, un tempo casa del poeta castellanese Carlo Francavilla, oggi proprietà Bramante.

Nell’ambito della kermesse, avrà luogo la XXV edizione dei Giochi delle Contrade curata dall’omonima associazione e il suggestivo presepe vivente nei vicoli del nucleo antico a cura dell’associazione Giovani castellanesi e Confartigianato UPSA Castellana-Grotte.



Torna per il terzo anno, infine, la fortunata iniziativa a premi della lotteria “Befanone” - autorizzata con nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Accanto al tradizionale sostegno al sociale della nostra città, l’edizione annuale sarà caratterizzata dal finanziamento del progetto "Un sorriso per tutti". Quest'anno, infatti, grazie ai proventi della vendita dei biglietti, si potrà acquistare una giostrina inclusiva da installarsi presso la villa comunale “Tacconi”. Va evidenziato che si tratta di un intrattenimento per tutti, piuttosto che d’una giostra dedicata esclusivamente ai diversamente abili, un elemento positivo in termini di socializzazione, inclusione, scambio esperienziale e affettivo tra i più piccoli.

Il vincitore della lotteria “Befanone”, poi, si porterà a casa “la spesa dei sogni” ovvero un buono da € 1.500,00 da utilizzarsi a proprio piacimento nei negozi aderenti. Un ciclomotore, un brillante, una crociera, un anno al ristorante, un anno di rifornimento dal benzinaio, casalinghi o vestiti; insomma, quel che più occorra o che più aggradi.

Quanto ai restanti diciannove premi, in palio un iPhone X, benzina per un anno, un hoverboard, buoni cena e ticket per l'ingresso alle Grotte di Castellana.

L’estrazione avverrà il prossimo 6 gennaio alle ore 23:30 in largo San leone Magno, alla presenza del funzionario incaricato, il referente dello Sportello Unico per le Attività Produttive Vito Pollicelli.

Gli ultimi biglietti sono disponibili negli esercizi commerciali castellanesi aderenti.

Ecco il programma nel dettaglio



5 gennaio 2018

largo San Leone Magno

ore 19:00 - parata majorette Castellana Conviene Confesercenti con Passito Bailante e la banda cittadina diretta dal m° Vito D'Elia

ore 19:30 - Presentazione Giochi delle Contrade

ore 20:00 - "Regalo a sorpresa di Natale" spettacolo inedito dell'Oratorio ANSPI Santa Rosa

ore 20:30 - Gran volo della Befana dall’altezza di 15 metri a cura del Gruppo Puglia Grotte

Giochi delle contrade - Braccio di ferro

ore 21:00 Live Gravity - spettacolo di equilibrismo e giocoleria di e con Michele Diana

ore 22:00 - replica gran volo della Befana dall’altezza di 15 metri a cura del Gruppo Puglia Grotte

ore 22:30 - replica spettacolo circense



largo Sant'Onofrio

dalle ore 18:30 - Presepe vivente, antichi mestieri e arrivo dei Re Magi a cura dell’associazione Giovani castellanesi e Confartigianato UPSA Castellana-Grotte



largo Bari

dalle 20:00 - Pallonciccio music show - comicità e giocoleria di e con Francesco Giannone



centro storico

- i presepi della mostra concorso "Presepiamo" a cura delle associazioni Giovani Castellanesi e Castellana Conviene Confesercenti

- presepi artistici nella chiesa del Purgatorio a cura di Stefano Conte e Pro Loco “don Nicola Pellegrino”

- mostra concorso scolastico "Ritaglia e decora la tua calza" nei pressi di largo San Leone Magno



6 gennaio 2018

largo San Leone Magno

ore 20:00 - Gran volo della Befana dall’altezza di 15 metri a cura del Gruppo Puglia Grotte

premiazione del concorso "Presepiamo" a cura delle associazioni Giovani Castellanesi e Castellana Conviene Confesercenti

ore 21:00 - Giochi delle contrade - Sega dei contradaioli

ore 21:30 - "C'è pista per te" Opopò clown di e con Antonella Vittore

Gran volo della Befana dall’altezza di 15 metri a cura del Gruppo Puglia Grotte

ore 22:30 replica spettacolo circense

ore 23:30 - estrazione lotteria Befanone - primo estratto un buono spesa di € 1.500,00



largo Sant'Onofrio

Zampognari itineranti tra i presepi d’arte



largo Bari

dalle ore 20:00 - Pallonciccio music show - comicità e giocoleria di e con Francesco Giannone



centro storico

Si raccomanda l’utilizzo dell’ampio e gratuito parcheggio di largo Porta Grande, il punto migliore per raggiungere, con una brevissima passeggiata, il nucleo antico.