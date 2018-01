La Befana alla Casa di Pulcinella con Pulcinella del Granteatrino e Il Re clown di Skenè

LA BEFANA ALLA CASA DI PULCINELLA il 6 e 7 gennaio 2018 ORE 18.00 due appuntamenti imperdibili rispettivamente con Pulcinella del Granteatrino e Il Re clown di Skenè:

6 gennaio ore 18.00

L’Opera di Pulcinella

Spettacolo sostenuto dal Comune di Bari in collaborazione con TPP, nell'ambito della stagione 2017/2018 del Teatro Casa di Pulcinella.

spettacolo di burattini con Paolo Comentale e Anna Chiara Castellano Visaggi, burattini Natale Panaro, Lucrezia Tritone, musica eseguita dal vivo dal maestro Andrea Gargiulo, regia Paolo Comentale

Bianco e nero, drammatico e tragicomico, vecchio e allo stesso tempo dal cuore giovane, spontaneo e generoso, credulone e imbroglione, ingenuo e arguto.. è Pulcinella, imperturbabile eroe senza tempo! E’ lui il protagonista del nostro spettacolo, il beniamino Pulcinella che riesce a coinvolgere grandi e piccini in un rapporto diretto e creativo con il pubblico. Il protagonista Pulcinella ritrova l’antica voce dell’Arte grazie all’uso sapiente della pivetta, un sottile fischietto di metallo che dona alla voce un timbro inconfondibile. Tra capitomboli, frizzi, lazzi e sonorissime bastonate si rinnova l’incanto del teatro dei burattini che vive dell’appassionato abbraccio con il pubblico la sua forza più originale. Alla fine i protagonisti balzeranno tutti insieme sulla ribalta per la classica sorpresa finale.

Eccoci! Se la musica sentite suonare lo spettacolo và a cominciare…

7 gennaio ore 18.00

IL RE CLOWN

di Pietro Naglieri

con Raffaele Braia, Claudia Lerro, Pietro Naglieri



Il Re Clown è un lavoro sull’importanza dei propri sogni. E’ la storia di un Re che non vuole fare il Re , ma il giullare. È la storia di un uomo che compie la sua meravigliosa rivoluzione e dimostra che anche un giullare può essere un grande Re. Amato, rispettato e accettato da tutti pur nella sua curiosa originalità.

Costruito con la struttura tradizionale della favola propone la sempiterna lotta tra il bene e il male, dove i buoni e i cattivi sono definiti senza mezzi toni. Il cattivo propone uno stile di vita arido ed egoista, sprezzante dei deboli e degli artisti, votato alla ricchezza e alla prepotenza. Il buono, d’altro canto propone una visione di estrema apertura e tolleranza, di comprensione e di aiuto dei deboli e soprattutto di amore per l’arte e la solarità. Il Re-clown vive e regala ai bambini i suoi numeri di piccolo circo con interventi di giocoleria e mimo. I bambini a loro volta vengono coinvolti sul palcoscenico e diventano parte attiva della favola. L’obiettivo dello spettacolo è proporre ai bambini un modello di vita incentrato sulla tolleranza, sulla bontà d’animo, sulla sensibilità, attraverso il fondamentale caleidoscopio della libertà di pensiero.

Botteghino

Biglietti in vendita on line su www.bookingshow.it e presso tutti i punti vendita bookingshow

biglietteria del teatro dal lunedì alla domenica ore 10,00 – 13,00 e da 1 ora prima dello spettacolo

Costo del biglietto alla singola giornata € 8,00

Costo abbonamento € 60,00 per n. 10 ingressi agli spettacoli

L’abbonamento non è nominale e può essere usato da una o più famiglie, per una o più repliche;

l’abbonamento dà diritto alla prenotazione telefonica;

è necessario confermare telefonicamente la presenza almeno un’ora prima dello spettacolo scelto.

Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni non compiuti