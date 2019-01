DOMENICA 6 GENNAIO

Befana Fuorimercato

Bread&Roses - Spazio di Mutuo Soccorso



Ci ritroviamo per un nuovo anno di lotta e solidarietà, salutando assieme le feste con una Befana Fuorimercato! Bancarelle Selvagge, pranzo e lotteria!



PROGRAMMA



Ore 10.30 - 13.30

Bancarelle Selvagge

Il giardino del BreadAndRoses viene invaso dalle BancarelleSelvagge, il mercatino Fuorimercato, realizzato da autoproduttori e autoproduttrici che portano avanti realtà a sfruttamento zero del lavoro e della terra. Un mercatino che si tiene sempre di domenica, a cadenza alternata con #Ortogentile, il GAS Sorridente di Ortocircuito Bari, in via Gentile a Bari (quasterie Japigia, nei pressi del Sacrario Militare).



Potrete trovare:

frutta e verdure di stagione, legumi, frutta secca

autoproduzioni agroalimentari (pane, farine, taralli, dolci, miele, marmellate, vino, limoncello, birra, salsa di pomodoro, prodotti caseari...)

autoproduzioni artigianali

autoproduzioni cosmetiche e detersivi

libri di case editrici indipendenti





Ore 13.30

Pranzo condiviso



Un pranzo con i prodotti delle Bancarelle Selvagge.

Ci si può prenotare, inviando un messaggio alla pagina fb di Bread&Roses o una mail a breadandrosesbari@gmail.com.





Ore 14.30

Lotteria Fuorimercato



Estrazione della lotteria con ricchi premi e cottillons, rigorosamente fuorimercato!