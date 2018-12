Befana Palese 2019, 17^ edizione

Il Gruppo Interforze ONLUS organizza Domenica 6 Gennaio 2019 ore 10.45 Campo Sportivo Comunale in Corso Vittorio Emanuele a Palo Del Colle, "La Befana Palese" 17^ edizione. Una manifestazione dedicata principalmente ai bambini e non solo a loro, poiché, tempo permettendo, la fantomatica e mitica Befana arriva a bordo di un bellissimo elicottero per la gioia e lo stupore di grandi e piccini. Sono questi ultimi i veri protagonisti della giornata perché tutti i bambini che preventivamente hanno prenotato le calze, presso la sede dell’Associazione, ricevono le stesse direttamente dalle mani della Befana che fa insieme a loro una bella foto ricordo.

Fin qui nulla di particolare, vero?? Invece, in virtù del suo scopo, l’Associazione grazie alla laboriosa, entusiastica e fattiva collaborazione di tutti i soci e di molte attività commerciali, riesce a coinvolgere bambini meno fortunati, di alcuni Istituti della provincia, ai quali vengono regalate le calze della Befana e gli si fa trascorrere una giornata particolare in loro onore.