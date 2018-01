“La Befana regala dolci sorrisi”: a Villa Giovanna appuntamento di beneficenza per l’Agebeo

Giovedì 4 gennaio 2018, alle ore 17, si terrà a Villa Giovanna, in via Puccini, 6-10, una lotteria a premi per gli ospiti, i parenti e i dipendenti della struttura. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto al progetto dell’associazione Agebeo per la costruzione del “Villaggio dell'Accoglienza”, destinato a ospitare i familiari dei bambini ricoverati al reparto di Oncologia pediatrica.

L’appuntamento è promosso dalla commissione Culture del Comune di Bari: l’iniziativa si inserisce nell’ambito della programmazione di attività a sostegno dell’impegno dell’AGEBEO (www.agebeo.it ), la onlus che dal 2003 sostiene le famiglie che quotidianamente affrontano il dramma della leucemia infantile con i propri bambini.

Saranno presenti il consigliere Giuseppe Cascella, presidente della commissione consiliare, che introdurrà la serata con un breve racconto sulla storia di Bari, la consigliera incaricata dal sindaco per le politiche di supporto alle attività culturali Rosa Grazioso e Michele Farina, presidente dell’ Agebeo. Durante l’incontro verranno lette alcune poesie dal poeta barese Vito Sciacovelli.