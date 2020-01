A Gravina in Puglia 'La befana dei tartufai'

Sarà la Travelling street band di Bitonto ad accompagnare per le Vie di Gravina di Puglia la Befana dei tartufai, a partire dalle ore 12.00 dalla sede del Comune in Via Vittorio Veneto fino alla sede dell’Ente Parco Alta Murgia in Via Firenze, insieme ai cani tenuti a guinzaglio dai cavatori di tartufo pugliesi.

Una Befana che richiama la tradizione religiosa di Santa Lucia, che dispensava doni ai bambini prima di lei e di San Nicola.

Una Festa voluta dall’Associazione Nazionale Tartufai Italiani- Regione Puglia, l’associazione che raggruppa il maggior numero di tartufai Pugliesi e che sta discutendo insieme al Presidente del Parco su come aumentare gli accessi nel rispetto, nella tutela e nella valorizzazione del Parco dell’Alta Murgia.