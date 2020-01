Al Teatro Abeliano in scena lo spettacolo 'La Befana vien di notte?'

Cosa succede se per consegnare i regali all'Epifania la Befana trova degli imprevisti? Uno spettacolo divertente per bambini e famiglie creato appositamente per il 6 gennaio, con cui il Teatro Abeliano vuole chiudere in allegria le feste natalizie.

In scena Enzo Vacca, Betty Lusito, Luca Mastrolitti, Emanuela Pietanza

Scritto da Alejandro De Marzo

Regia di Tina Tempesta

Musiche originali di Davide Ceddìa

Web: www.teatroabeliano.com

Bari (Bari)

Nuovo Teatro Abeliano

Via Padre Massimiliano Kolbe 3

ore 18:00

ingresso a pagamento 5 euro

Info. 080 542 76 78