Befana dellasolidarietà - V edizione: raccolti oltre 6,5 quintali di generi alimentari

L'iniziativa di beneficenza, con la quale l'Associazione Culturale 70ZERO26 ha inaugurato il nuovo anno sociale, si è svolta presso lo spazio antistante il Supermercato EuroSpin di Modugno durante l'intera giornata di sabato 13 gennaio 2018. Abbiamo raccolto, inventariato e consegnato la sera stessa alla #CARITAS parrocchiale della chiesa Maria Santissima Annunziata (Chiesa matrice) di Modugno i seguenti articoli: - PASTA: 230 Kg - LATTE: 84 l - BEVANDE: 53,8 l - LEGUMI: 66,81 Kg - DOLCIUMI, PRODOTTI PER LA COLAZIONE & SNACK: 31,43 Kg - ZUCCHERO: 26 Kg - PELATI: 45,16 Kg - PASSATA DI POMODORO: 33,6 Kg - FARINA: 48 kg - OLIO: 17 l - ALIMENTI SENZA GLUTINE: 6,38 Kg - PRODOTTI PER L'INFANZIA: 4,67 Kg - TONNO, CARNE IN SCATOLA,CIBI FRESCHI, etc. Numeri che confermano - con OLTRE 6,5 QUINTALI DI GENERI ALIMENTARI RACCOLTI - lo straordinario successo della nostra iniziativa! Tantissimi sono stati i concittadini che spontaneamente ci hanno fatto visita, portando il loro contributo ed attestando la loro solidarietà. A loro va il ringraziamento della nostra Associazione e dei volontari della Caritas parrocchiale. Un particolare ringraziamento va anche al gruppo EuroSpin ed ai suoi dirigenti, oltre che ai lavoratori ed al responsabile del punto vendita di Modugno per l'ospitalità offerta. La 70ZERO26 proseguirà l'impegno a favore delle fasce sociali più deboli e resta a disposizione di tutti coloro i quali intendono collaborare a questo scopo.