Al Teatro Casa di Pulcinella in scena 'Bella e Bestia'

La bestia della fiaba omonima è qui un giovane principe, ma anche un ragazzo di oggi, con grandi orecchie e sopracciglia pelose, trasformato in un essere orribile dalla solita strega malvagia. Ma Bestia non si arrende e vuole trovare la ragazza giusta per spezzare l’incantesimo che lo opprime. E’ così che, quando un padre sta per cogliere una rosa in regalo per la figlia preferita, alla Bestia viene offerta la grande opportunità di costringere una ragazza a vivere con lui, nella speranza di riuscire a convolare a nozze. Bella per sua fortuna non è solo carina, ha un grande cuore e accetta di conoscere Bestia, che è brutta davvero, ma simpatica e anche un po’ romantica. Tra i due si instaura un rapporto speciale, che trascende l’aspetto fisico, capace di spezzare ogni incantesimo, partendo dall’accettazione di sé. Tra sorelle intigranti e pasticcione, un padre negato per gli affari ma col cuore di poeta e un cameriere pieno di simpatia, si snoda una vicenda dal finale un po’ speciale.

La Contrada

BELLA E BESTIA

OVVERO UNA ROSA NON È SOLO UNA ROSA



Liberamente tratto dalla fiaba tradizionale di Livia Amabilino e Lorella Tessarotto

con Enza De Rose, Valentino Pagliei, Francesco Godina

musiche originali Franco Trisciuzzi con la collaborazione di Livia Amabilino e Daniela Gattorno

scene Gisella Leone

costumi Rossella Plaino e Daniela Gattorno

disegno luci Francesco Orrendo

maschera per la Bestia Giulio Settimo

regia Daniela Gattorno



Tecnica Teatro d’attore

Fascia d’età dai 4 agli 11 anni

Durata 55 minuti





Biglietti in vendita on line su vivaticket.it e presso tutti i punti vendita booking

biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì ore 9.30 – 13.30 e da 1 ora prima dello spettacolo

Costo del biglietto spettacoli € 8,00

Costo abbonamento € 60,00 per n. 10 ingressi agli spettacoli

(l’abbonamento non è nominale e può essere usato da una o più famiglie, per una o più repliche)

Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni