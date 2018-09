"Belle ripiene", una gustosa commedia dimagrante in scena al TeatroTeam

L’affiatatissimo trio artefice del successo della piece francese sull’annoso tema dell’orologio biologico -D’Aquino, Lanfranchi, Sardo- affiancato dalla new entry Rossella Brescia, torna a proporre un esilarante spaccato di vita femminile dove protagonisti del racconto sono questa volta -guarda un po’!- il cibo e gli uomini: le donne amano mangiare ma poi si costringono a infernali diete dimagranti… ci sarà un elemento in comune tra il loro rapporto col cibo e quello con gli uomini…? Questa gustosa commedia dimagrante è ambientata nel regno delle donne ovvero dentro una cucina tra pentole e fornelli. La particolarità è che in questo caso i fornelli e la cucina sono veri. Le quattro performers (ci piace definirle così perché oltre a recitare saranno costrette “da copione” ad esprimersi anche nell’arte culinaria) cucineranno delle reali pietanze.

Al termine di questo racconto “dimagrante” toccherà al pubblico condividere con le attrici il cibo cucinato ma non certo i loro uomini che rimarranno relegati tristemente nella lista dei “cibi proibiti” dal…dietologo dell’amore.

Sabato 10 Novembre 2018 ore 21

Domenica 11 Novembre 2018 ore 18,30



PREZZI

Biglietto Standard:

Poltronissima VIP: € 43 + € 2*

Poltrona: € 36 + € 2*

Galleria: € 29 + € 2*





Biglietto Ridotto (giovani fino a 26 anni):

Poltrona: € 26





Biglietto Bambini (da 4 ai 12 anni):

Poltronissima VIP: € 31,50 + € 1*

Galleria: € 21 + € 1*





*: diritti di segreteria