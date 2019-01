A Monopoli preghiera e benedizione a favore degli animali da compagnia per la Festa di Sant'Antonio Abate

In occasione del Santo protettore degli animali domestici, Sant' Antonio Abate il 17.01.2019 Supernatura STORE TAURO e Company, organizzano presso la Chiesa Sant'Anna di Monopoli (Bari) un momento di preghiera e benedizione a favore degli animali da compagnia, qualsiasi essi siano. Cani, gatti, uccelli, rettili, tartarughe etc etc....sono i benvenuti, ovviamente accompagnati con le dovute prescrizioni del caso.( gunzaglio, museruola etc etc)



Appuntamento alle ore 16.00 presso il piazzale adiacente all'entrata della Chiesa di Sant' Anna, Monopoli ( Bari).