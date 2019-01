A Putignano la tradizionale benedizione degli animali con degustazione di prodotti tipici

A Putignano non è Carnevale senza la benedizione degli animali. Il tradizionale appuntamento che va in scena, da ben vent’anni, ogni 17 gennaio. Per l’edizione 2019, l’appuntamento è alle ore 15:00 all’Azienda Agricola Polignano Maria Maddalena – s.c. Pezza Procaccia, 8.

Una manifestazione ormai consolidata, curata da Matteo Campanella – referente locale di COPAGRI (Confederazione Produttori Agricoli), che lega il Carnevale più lungo d’Europa al suo territorio e ai suoi prodotti. Nel giorno in cui si celebra Sant’Antonio Abate, Patrono del bestiame e degli allevatori, e che dà avvio ai festeggiamenti carnascialeschi. Perché se la festa de Le Propaggini segna storicamente l’inizio del Carnevale di Putignano, è sempre stato il 17 gennaio il giorno in cui iniziavano a girare per il Paese le prime maschere. Da questa data, l’avvicendarsi della festa e delle settimane sono scandite dai “Giovedì di Carnevale”. Rendendo protagonisti di volta in volta un diverso strato sociale (i monsignori, i preti, le monache, le vedove, i pazzi, le donne sposate e i cornuti), in passato erano occasioni per improvvisare negli jos’r balli e banchetti in maschera.

A seguire si terrà la benedizione della mozzarella, simbolo della “Treccia della Murgia e dei Trulli”, e la degustazione di prodotti tipici offerti dall’azienda ospitante.