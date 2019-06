A Torre Quetta il “Benessere Psicologico in spiaggia”

Al via venerdì 21 giugno, dalle ore 18.30, a Torre Quetta, il ciclo di appuntamenti con il “Benessere Psicologico in spiaggia”, un'iniziativa che vuole promuovere il benessere psicologico in riva al mare al tramonto. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari e dall'Ordine degli Psicologi, prevede i tre appuntamenti di seguito indicati:

· venerdì 21 giugno, ore 18.30, “Yoga al tramonto”, in occasione dell'International Yoga Day lezione gratuita di yoga tenuta dagli insegnati di Iyengar Yoga Studio Bari

· martedì 30 luglio, ore 19, “Il corpo (non) mente: l'intima connessione tra corpo mente ed emozioni” condotto dalle psicologhe Greta Fraccascia, Alessandra Cocola e Silvia Costanzo

· martedì 6 settembre, ore 19, “Il vantaggio della felicità: dal singolo al potenziale collettivo” condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Roberta Clemente.