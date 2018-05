Bepi D'amato trio con "L'arte del clarinetto"

Speciale serata di grande musica con un quartetto di musicisti d’eccezione.

In esclusiva per la regione sul palco di SPAZIOleARTI salirà BEPI D’AMATO, clarinettista pescarese attivo sulla scena jazz internazionale ed erede conclamato di Buddy De Franco, che, dopo aver tenuto un concerto alla Carnegie Hall di New York, è considerato oggi tra i più importanti solisti al mondo.



BEPI D’AMATO sarà accompagnato da musicisti di straordinaria sensibilità esecutiva: il noto chitarrista GUIDO DI LEONE, il giovane talento DAVID MACCHIONE al contrabbasso e, special guest della serata, FRANCESCA LEONE, raffinata ed apprezzata vocalist.



In programma un repertorio di grande fascino teso a valorizzare il clarinetto, strumento dal suono unico, che spazierà dalle melodie dei classici del jazz delle grandi orchestre alle suadenti sonorità della bossa nova e samba , con brani resi celebri da Joao Gilberto ed interpretati dalla grande voce di Francesca Leone.



Un’occasione da non perdere per apprezzare il talento di questi musicisti ed immergersi in un coinvolgente ed appassionante concerto melodico e di grande atmosfera.

A SPAZIOleARTI prestigioso concerto jazz e bossa nova in esclusiva regionale



“L'ARTE DEL CLARINETTO”

BEPI D'AMATO Trio

Special guest FRANCESCA LEONE



Bepi D'Amato clarinetto

Guido Di Leone chitarra

David Macchione contrabbasso

Francesca Leone voce