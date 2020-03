Show di gag e risate con Beppe Braida al Forma per la rassegna Risollevante Cabaret Teatro

Venerdì 6 marzo al teatro Forma di Bari, per il terzo appuntamento di “Risollante Cabaret Teatro 2020”, rassegna organizzata dal’associazione culturale Sirio, il cui Presidente è Giovanni Tagliente, patron del Festival del Cabaret di Martina Franca, con la collaborazione dell’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, si esibirà Beppe Braida con il suo nuovo show “Confusi e contenti”.

Nato a Torino nel novembre del 1963, Braida ha dato il via al suo percorso artistico sul finire degli anni ’80. Molto sono state le esperienze che ha fatto in tutta Italia, prima di arrivare in televisione, dove si è fatto conoscere dal grande pubblico. In questo settore, prima ancora di apparire in prima persona, è stato tra gli autori del trio comico Tretre. Successivamente il suo esordio è stato su Telemontecarlo con il programma “Retromarsh”. A questo hanno fatto seguito “Seven Show” e “Zelig”, il noto format cabarettistico delle reti Mediaset. Qui ha conquistato il suo successo grazie alla sua parodia dei conduttori dei principali telegiornali italiani, dando origine a tormentoni come “Attentato! Si tratta di attentato!”, “Poteva essere una...” e “Mingozzi, ci sei?”. Tra il 2004 e 2005 è stato anche presentatore del TG satirico “Striscia la notizia”, insieme al Gabibbo. Da qui ha avuto la possibilità di lavorare come presentatore per vari programmi come “Colorado Revolution su Italia 1” e “Tutti pazzi per la tele” su Rai1, insieme ad Antonella Clerici. Negli ultimi anni è tornato a girare l’Italia con tournée nei quali propone spettacoli di cabaret.

Sul palco, a partire dalle 21.15 circa, con ironia ed esperienza proporrà al pubblico monologhi e gag per circa due ore parlando dello smarrimento della società che, ormai senza punti fermi, si rivolge ad internet per trovare la soluzione alle proprie problematiche.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1– Bari

Infotel: 3452682772

Inizio Spettacolo: ore 21:15