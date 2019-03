Lo spettacolo 'Bertuccia e la biblioteca universale' in scena a Rutigliano

A cura del Teatro Pubblico Pugliese e dell’Assessorato comunale alla Cultura, per la rassegna teatrale «Scena dei Ragazzi», è in programma DOMENICA 10 MARZO, alle ore 18.30, all’Auditorium «DON TONINO BELLO» di via Giampaolo, lo spettacolo teatrale per famiglie «BERTUCCIA E LA BIBLIOTECA UNIVERSALE» di e con FABRIZIO PUGLIESE (Ura Teatro - Lecce).

Bertuccia è un beniamino della comunità in cui vive: le sue storie sono ascoltate ed apprezzate da tutti, persino dalla Signora Morte. C’è però uno strano Mago che si impossessa della Biblioteca Universale, e che con un sortilegio toglie a tutti la capacità di saper leggere e scrivere, tranne a Bertuccia, che perde l’uso della parola e comunica con l’aiuto di uno sciamano, Bertuccia trova il Libro Primo, l’unico modo per salvare la biblioteca, riacquista l’uso della voce e inventandosi una storia, riesce a salvare la sua comunità.

Info : www.teatropubblicopugliese.it

SPETTACOLO TEATRALE PER FAMIGLIE