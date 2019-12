Biagio Antonacci incontra i fan alla Feltrinelli di Bari

Giovedì 5 dicembre presso “La Feltrinelli” in via Melo a Bari Biagio Antonacci presenterà il suo nuovo lavoro discografico. Biagio Antonacci incontra i fan e firma le copie del suo nuo album Chiaramente Visibili Dallo Spazio.

Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo e ritira il pass* che dà accesso ESCLUSIVO al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019 DALLE ORE 17:30

BARI - Via Melo 119