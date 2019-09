Biagio Izzo a Teatro Palazzo per una speciale serata di musica e cabaret

Sabato 28 settembre, al Teatro Palazzo di Bari si terrà una speciale serata di musica e cabaret per celebrare gli undici anni dell’associazione culturale Echo Events, che avrà per protagonista il comico Biagio Izzo, otre ad altri numerosi ospiti che daranno vita ad una serata all’insegna del divertimento e della musica.

Prodotto dall’associazione Sirio, che segue il Festival del Cabaret di Martina Franca, questo evento, diretto artisticamente dal noto autore comico tarantino Fabiano Marti, attuale assessore alla cultura del comune di Taranto, è diventato un appuntamento fisso dell’avvio della stagione autunnale e sarà condotto dallo stesso Marti, insieme al conduttore Mauro Pulpito.

“Il compleanno di Echo – ha commentato il presidente dell’associazione culturale, Donato Sasso – è per noi un momento di gioia, felicità e soprattutto di sorrisi. Questo è, appunto, il primo appuntamento di una stagione durante la quale cercheremo di diventare artigiani del sorriso”.

Per l’occasione sul palco si alterneranno, oltre al ben noto attore comico napoletano anche il rumorista Alberto Caiazza, considerato uno tra i più talentuosi nel settore, il comico tarantino Vincenzo Albano e il duo Gianluca e Marta diventati noti al grande pubblico con la partecipazione a “Zelig Off”, con una divertente e intelligente parodia dello “Speed Date”.

Colonna sonora di questo undicesimo compleanno sarà il trio capitanato da Mario Rosini, noto cantante italiano, di origini pugliesi, classificatosi al secondo posto, nel 2004, al Festival di Sanremo. Insieme a Paolo Romano al basso elettrico e Mimmo Campanale alla batteria, proporrà una carrellata musicale prendendo spunto dal repertorio black di Stevie Wonder, passando al blues partenopeo Pino Daniele alle ritmiche di James Brown, e tanti altri ancora, coinvolgendo il pubblico.

Come sempre accade a ogni compleanno l’associazione culturale Echo Events conferisce un premio speciale a un personaggio che si è messo in evidenza per la sua bravura. Quest’anno sarà premiato il comico barese Renato Ciardo.

Teatro Palazzo – Corso Sonnino 142/d – Bari

Info: 345268772

Apertura: 21:00