'Storia di Marcella che fu Marcello', all'AncheCinema conversazione con l'autrice Bianca Berlinguer, Nichi Vendola e Vladimir Luxuria

“Non c’è niente che non rifarei. La mia è stata una vita di tanto dolore, ma anche di tanto piacere. Non rimpiango nulla, cara Bianca, la mia è stata una vita bellissima”. E’ uno dei passaggi più intensi raccolti dalla giornalista RAI Bianca Berlinguer nel libro-confessione “Storia di Marcella che fu Marcello”, Edizioni La Nave di Teseo, che racchiude aneddoti e momenti raccontati in prima persona da Marcella Di Folco, attivista transgender per i diritti civili e militante politica, dal 1988 al 2010, anno della sua morte, presidente del MIT – Movimento Italiano Transessuali.

100 pagine per raccontare la storia d’Italia attraverso le sue contraddizioni: dalla nascita a Roma nel ‘43 all’infanzia complicata, dall’esplosione del ’68 visto attraverso la “rivoluzione giovanile” del Piper alla Dolce Vita e alle esperienze nel cinema come attore, fino alla scelta di diventare donna e all’intervento chirurgico nel 1980 a Casablanca. Per arrivare a Bologna, alla prostituzione, alla militanza politica e alle battaglie civili alla guida del MIT. Un racconto di una vita appassionata e difficile, piena di fatiche e scoperte, di sofferenze e conquiste, attraverso una lunga e generosa ricerca della felicità.

L’incontro, organizzato dall’associazione culturale “Un Panda sulla Luna”, il Presidio del Libro di Bari “Librincittà” e il MAT – Laboratorio Urbano di Terlizzi, è in programma Sabato 22 febbraio alle ore 19.00 (punto stampa ore 18.30) nel foyer dell’AncheCinema in corso Italia, 112 - Bari e vedrà conversare con l’autrice il politico e giornalista Nichi Vendola e l’opinionista televisiva Vladimir Luxuria. Conduce il giornalista RAI Vito Marinelli. Evento realizzato con il contributo di Divella SpA e in collaborazione con GruppoMarino.it