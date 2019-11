A Mola per la rassegna 'I bambini e le famiglie a teatro' in scena lo spettacolo 'La fiaba di Biancaneve'

Al Teatro van Westerhout di Mola di Bari, mercoledì 6 e giovedì 7 novembre (ore 17.30), prosegue la rassegna «I bambini e le famiglie a teatro» della Compagnia Diaghilev con lo spettacolo «La fiaba di Biancaneve» della compagnia Teatro delle Forche per la drammaturgia e la regia di Carlo Formigoni, le scene e i costumi di Mariella Putignano, le maschere in cartapesta di Lisa Serio, Daniele Giummo e Mariella Putignano e l’interpretazione di Cilla Palazzo, Ermelinda Nasuto, Giancarlo Luce, Vito Latorre e Salvatore Laghezza.

Biancaneve è certamente tra le più amate e conosciute storie per l’infanzia. Le fiabe possono aiutare i bambini a superare complessi e situazioni di fragilità. E in questo spettacolo, che s’ispira all’analisi elaborata da Bruno Bettelheim nel suo prezioso libro “Il mondo incantato”, il racconto è “incorniciato” dall’elemento reale di una famiglia borghese, ritratta in un momento di vita quotidiana. È sera, ed una mamma, un papà, una nonna ed una bimba, sono presi dalle loro faccende, prima di andare a dormire. Il passaggio dall’elemento reale a quello fiabesco avviene attraverso l’uso della maschera. L’intento è quello di proporre scene che ricordino le illustrazioni dei libri, alla ricerca di una pulizia e di una limpidezza nell’immagine, che per il bambino significa anche chiarezza del sentimento rappresentato.

La tematica di fondo è il narcisismo, sia della bambina che della Regina. E quest’atteggiamento, esasperato nella regina-matrigna, unito alla forte gelosia, risulterà deleterio e negativo. La stessa Regina, consapevole della dose di vanità presente anche in Biancaneve, induce la fanciulla in tentazione prima con il pettinino, poi con la mela, elemento simbolico per eccellenza. «Ma - come spiega Formigoni - siamo ben consapevoli che queste problematiche devono rimanere riservate a noi interpreti e agli adulti che si occupano dell’infanzia, mentre bisogna lasciare che la storia parli, con il suo linguaggio simbolico e consolatorio, alla sensibile psiche del bambino».

Info e prenotazioni 3471788446 - 3331260425.