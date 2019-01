Sfilata delle maschere antropologiche di Tricarico

BIBART - Biennale Internazionale d’Arte di Bari e Area Metropolitana accoglie l’arrivo del carnevale con i colori ed i suoni delle Maschere Antropologiche di Tricarico che sfileranno sabato 12 gennaio dalle ore 18.00 lungo il percorso che porta alle sedi espositive della Biennale per le vie del borgo antico della città di Bari e del centro murattiano in collaborazione con la Pro Loco di Tricarico.

Il mondo arcaico e primitivo legato alla transumanza è rappresentato dalle maschere che mimano il movimento degli animali al suono dei campanacci, dalle cerimonie nuziali, da diavoli e spiriti malevoli a caccia di anime da catturare.

I protagonisti del Carnevale di Tricarico, espressione intima della più vera cultura popolare, sono proprio gli animali.

Le maschere più caratteristiche sono, infatti, quelle della mucca e del toro, simboli dei riti arcaici della fertilità delle civiltà primitive che appartengono alle tradizioni popolari di tutta Europa e non solo. La sfilata delle maschere antropologiche è curata dalla Pro Loco di Tricarico che è partner della Biennale, organizzata dalla A.p.s. Federico II Eventi e da Vallisa Culture Onlus, dimostrazione dell’attenzione alla Lucania di Luigi Guerricchio le cui opere sono in esposizione nell’Auditorium della Vallisa con le opere di Renato Guttuso, suo contemporaneo, e le sculture di Antonio Bibbò. La sfilata seguirà il seguente percorso:

partenza alle ore 17.00 dall’ Ex Palazzo delle Poste - Centro Polifunzionale dell'Università di Bari, proseguirà per Via Sparano verso la Cattedrale di San Sabino e la Chiesa di Santa Teresa dei Maschi per chiudere in Piazza del Ferrarese davanti all’ ingresso della Chiesa della Vallisa.



Bibart è visitabile dal 15 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 secondo i seguenti orari:



I GRANDI MAESTRI

DAL 15/12 2018 AL 31/1 2019

IL NEOREALISMO DI RENATO GUTTUSO, LUGI GUERRICCHIO

ANTONIO BIBBÒ

@ Auditorium Vallisa

La mostra è aperta tutti i giorni

dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00

Chiusura: 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01 chiusa

Ingresso: € 5,00 intero; € 3,00 ridotto per scuole, università e over65



ESPOSZIONE OPERE IN CONCORSO BIBART 2018-2019

DAL 15/12 2018 AL 31/1 2019

@Anche Cinema (salvo spettacoli attualmente non in cartellone)

@Santa Teresa @Arciconfraternita del Carmine:

Da lun a sab 9,00 / 12,00 e 16,00 / 19,00;

Chiusura: 24/12, 25/12, 31/12, 01/01



@Succorpo cattedrale:

Da lun a gio 9,00 / 13,00 e 16,00 / 20,00;

Sab e Dom 9,00 / 13,00;

Chiusura: tutti i venerdì, 24/12, 25/12, 31/12, 01/01.



@Ex Palazzo delle Poste - Centro Polifunzionale dell'Università di Bari

Da lun a ven 8,00 / 20,00; Sabato 8,00 / 18,00; Domenica 9,00 / 16,00;

Chiusura: 24/12, 25/12, 31/12, 01/01



PER INFO

- Direzione artistica, M° Miguel Gomez :

E.mail direzione@bibartbiennale.com / Tel : +39 345 511 9994

- Ufficio Stampa, Cinzia del Corral :

Email federicoiieventi.cinziadc@gmail.com / Tel : +39 333 290 86 57

- http://www.bibartbiennale.com