Bibbia expo Altamura

Dal 14 al 18 marzo, presso l’ex monastero di Santa Croce ad Altamura, la Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, in collaborazione con l’associazione culturale Fortis Murgia, organizzerà la Bibbia Expo, mostra itinerante della Scrittura. Si tratta di un’esposizione a tappe, visitabile dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 21.00, in cui si propone ai visitatori, in maniera gratuita, un viaggio nella storia e nella cultura della Bibbia.

Nella mostra saranno visibili antiche versioni della Scrittura, così come versioni più moderne in lingue differenti; modellini in scala dell’arca di Noè e del santuario del popolo d’Israele; riproduzioni dei paramenti dei sacerdoti e dei rotoli dei libri dell’Antico Testamento; e tanto altro ancora!

L’ingresso è libero.

La mostra è stata già presentata a Roma, Milano e in altre città italiane ed estere.