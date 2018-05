Al Fortino di Sant’Antonio la presentazione del libro “Il bicchiere mezzo pieno”, racconti scritti da giornaliste, scrittrici, artiste, pubblicitarie, conduttrici TV

Venerdì 25 maggio, l’assessore alle Culture Silvio Maselli parteciperà all’ultimo appuntamento del Festival Ambientepuglia 2018 #nostromare. Al Fortino di Sant’Antonio, alle ore 18,30, avrà luogo la presentazione del libro “Il bicchiere mezzo pieno”, una raccolta di racconti scritti da giornaliste, scrittrici, artiste, pubblicitarie, conduttrici TV con la prefazione di Geppi Cucciari, i cui diritti d’autore saranno devoluti a favore delle attività di un progetto a sostegno delle donne del Mozambico. Ne parleranno le autrici Tiziana Ferrario, Elena Mora, Nicoletta Sipos e Neliana Tersigni.

Fabio Melloni, direttore dell’Ufficio Cooperazione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione in Mozambico, Zimbabwe e Malawi, invece, illustrerà le iniziative del progetto della cooperazione internazionale, che permetterà di trasformare la luce solare in energia elettrica per migliorare la qualità di vita delle donne in una delle zone rurali più povere del paese.

Interverranno Maurizio Raeli, direttore del CIHEAM di Bari e Paolo Lepore, Presidente di AmbientePuglia. Parteciperà all’iniziativa il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Partner dell’iniziativa la Libreria Laterza, l’Associazione Culturale Donne in Corriera e l’Associazione i Presìdi del Libro.

La partecipazione è libera.