A Santeramo in Colle la poetessa Lidia Fraccari presenta 'Il bicchiere vuoto'

Sabato 12 Ottobre 2019, sarà presentata l’opera d’esordio della poetessa Lidia Fraccari, Il bicchiere vuoto (Fallone Editore, Settembre 2017) alle ore 19.00 presso la Biblioteca comunale "Giovanni Colonna" di Santeramo in Colle, sita in Piazza Giuseppe di Vagno.

Introduce e modera Annarita Lorusso.

Presenta Gianpaolo G. Mastropasqua.

L’opera

Il bicchiere vuoto, opera prima di Lidia Fraccari, è specchio rifrangente la costante ricerca del limite e del suo superamento. Una messa a nudo senza fronzoli, che passa da un linguaggio crudo, tagliente come ‘la lama di coltello’, come lo sguardo disincantato e fiero con cui l’autrice osserva il mondo.

Con questo poema d’esordio, la Fraccari, pur essendo assimilabile a certi filoni di poesia femina, dimostra di essere propriamente somigliante solo a se stessa: sta nel centro di una parola che appartiene soltanto a lei, senza eco di risulta, segnando in tal modo un primo passo saldo nel suo percorso poetico.

L’autrice

Lidia Fraccari (1981), di origini lucane, vive e lavora a Taranto. Dopo aver terminato gli studi magistrali in Giurisprudenza, segue diversi corsi di specializzazione per abilitarsi alla professione forense, con il disegno di una vita in magistratura.

Ha frequentato la Scuola Pound.

Il bicchiere vuoto è la sua opera prima.