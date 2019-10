Bici in famiglia ad 'Ognissanti di Cuti' a Valenzano

1° novembre 2019 “Ognissanti di Cuti”

Bici in famiglia a cura di FIA340 398 4920B Bari RUOTALIBERA



ORARI

Raduno ore 8.45 Parco 2 Giugno, V.le Einaudi, Bari

Partenza da Bari ore 9.00

Rientro in bici, con arrivo a Bari verso le ore 13,00.



ISCRIZIONI



Si effettuano direttamente al punto d’incontro. Il costo dell’escursione, comprensivo dell’assicurazione, è di Euro 3.00 per i soci e per i non soci alla prima escursione.

Capogita: Valeria Troysi (340 398 4920)



Percorso adatto anche per i ragazzi



NOTE TECNICHE



Lunghezza del percorso in bicicletta: 30 KM Difficoltà: bassa

E’ obbligatorio partecipare con biciclette in buona condizione, dotate di cambio e freni efficienti. Controllate la vostra bici in anticipo, munitevi di almeno una camera d’aria di riserva e del necessario per le riparazioni d’urgenza.

Ognuno per sé e tutti per il capogita.

E’ consigliabile munirsi di mantellina per la pioggia e di un cambio di riserva.

Ricordate che il buon senso impone l’uso del casco e che il viaggiare in bici non ci esime dal rispetto del codice della strada. Inoltre va rispettato il regolamento di gita.

L’associazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti e danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso della giornata. L’iscrizione costituisce autodenuncia di buone condizioni fisiche e mentali.

L’itinerario è a cura dell’associazione FIAB Bari RUOTALIBERA.



ITINERARIO



Questa escursione che si inquadra nelle attività finalizzate alla partecipazione dei nuclei familiari e scolastici nonché a quanti, nel timore di non farcela – per la lunga desuetudine alla bici – vorrebbero ricominciare a pedalare. Quindi, questi pochi e tranquilli chilometri per raggiungere la chiesa di Ognissanti in Valenzano costituisco la più idonea ed indicata soluzione per riprovarci senza stressarsi troppo.

Approfittando della ricorrenza, infatti, andremo a visitare la chiesa di Ognissanti pedalando per le silenziose strade di campagna e con la tranquillità di rientrare per l’ora di pranzo in famiglia, e magari anche più convinti delle nostre capacità.

Unica nota stonata ma gradita sarà il basso profilo sportivo a causa del percorso totalmente pianeggiate. Pazienza.