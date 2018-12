Rassegna cinematografica dedicata al documentario d'autore per il Bari International Gender Film Festival

Una rassegna cinematografica dedicata al documentario d’autore, nell'ambito del BIG!ff (Bari International Gender Film Festival). Torna BIG DOC, un segmento prezioso e fondamentale del festival sulle diversità di genere della città di Bari, le cui attività sono ormai distribuite lungo tutto l'arco dell'anno. Evento organizzato dalla Cooperativa Sociale AL.I.C.E. Onlus in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Bari, Mibact SIAE (progetto "S'illumina per i Giovani e la Cultura"), Città Metropolitana di Bari, Accademia del Cinema Ragazzi Enziteto, Spazio13.

Giovedì 20 dicembre (dalle 14 in poi), in Spazio 13 a Bari (via de Cristoforis 8, infotel: 347.507.15.01 - 349.226.54.99) si svolgerà la seconda delle due giornate con protagonista Irene Russolillo, danzatrice e coreografa, interprete di indubbia presenza scenica e performer vigorosa, capace di miscelare in modo graffiante corpo, canto e parola.

Alle 20, nella Sala Cinema di Spazio 13, sarà proiettato il film «Feelings Are Facts: The Life of Yvonne Rainer» di Jack Walsh (2015). Un ritratto della coreografa americana che ha segnato la storia della danza postmoderna. Donna lesbica e attivista femminista, ha portato in ogni campo artistico cambiamenti profondi con la forza poetica della sua azione artistica e gestuale.

Venerdì 21 dicembre ci si sposterà all'Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto. Dopo i saluti iniziali di Aldo Patruno(direttore Generale Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia),Ruggiero Cristallo (coordinatore Accademia Cinema Ragazzi) e di Miki Gorizia e Tita Tummillo (direzione artistica del BIG), dalle 19,30 spazio alle proiezioni. Si parte con «Felice chi è diverso» di Gianni Amelio (2014), un viaggio a ritroso nel tempo sull’omosessualità in Italia, dal fascismo al secondo dopoguerra fino agli anni ’80. Un intenso lavoro di scavo negli archivi Rai e Istituto Luce con vecchi filmati e testimonianze.



Alle 21,15, Rosy Paparella, già garante regionale dei diritti dei minori, dialoga con Paolo Valerio, Professore Ordinario di Psicologia Clinica all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Valerio è anche presidente della Fondazione Genere Identità e Cultura e presidente dell’Osservatorio Nazionale Identità di Genere. Alle 21,45 toccherà a uno showcase dei Bari Jungle Brothers, mentre alle 22,15 riprendono le proiezioni, con (Svezia, 2017): ritratto e vita della rapper Silvana Imam e i suoi successi, ricchi di dettagli biografici e video amatoriali. Figlia di seconda generazione di immigrati in Svezia, madre lituana e padre siriano, Silvana, innamorandosi della pop star Beatrice Eli, si interroga sulla difficile ricerca di una sua identità, culturale e sessuale.

La serata dal BIG Party, con dj set del barese Kilfa, formatosi negli ambienti musicali underground e già molto noto nella scena internazionale.