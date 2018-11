Bim bum.....teatro, incanto Magic show: teatro di magia ed ombre cinesi con Mago Marvin

Il palco è da sempre il regno incontrastato della magia. Marvin e Sharon, un duo di premiati illusionisti, di elevata caratura artistica, presentano un susseguirsi di grandi effetti di Magia professionale e grandi illusioni con intrattenimento brillante. Con particolare attenzione a performances che esaltano le abilità manipolatorie e il coinvolgimento del pubblico.

Segue un gran finale con suggestive ombre cinesi di personaggi (Marilyn Monroe, Bob Marley, Mina, Michael Jackson, Pavarotti , Stewie Wonder, ecc) per uno show unico nel suo genere.

Il duo ha spopolato in diversi teatri italiani come il Showille, Teatro stabile di Potenza, Tetro Rossini, Teatro Comunale Carlo Gesualdo, Palatour (con oltre 2.000 persone paganti), ecc… e piazze di vari comuni come quello del Comune di Bari (che ha registrato una standing ovation emozionante), Martina Franca, Oria, Brindisi, Taranto, Napoli, ecc.

Hanno partecipato al Musicol “Alice in Wonderland” e presentato i loro numeri in diverse trasmissioni televisive come Italia's got talent (canale 5), Master of magic (rai 2) , rai 3, telenorba, ecc .

Detentori di un Guinnes World Record e 1° classificati campionato italiano di magia, vantano collaborazione importante con il regista Sergio Rubino per il racconto con le ombre cinesi della storia di San Nicola , e partecipazione, ecc