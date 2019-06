Bimbimbici 2019, a Bari la tradizionale pedalata in sicurezza per promuovere la mobilità sostenibile

Si terrà domenica 9 giugno BIMBIMBICI, la tradizionale pedalata in sicurezza promossa da FIAB - Federazione italiana amici della bicicletta per incentivare tra i giovani e i giovanissimi l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, a partire dal bike2school.

Quest’anno, per festeggiare la 20^ edizione della manifestazione, è stato scelto come tema cittadino “La bicicletta è per tutti”, proseguendo così nell’intento di coinvolgere tutta la città in un’attività sportiva salutare e sostenibile.

Bimbimbici è una manifestazione nazionale, nata nel 2000 e promossa da FIAB, volta ad incentivare la mobilità sostenibile e l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto nei bambini e nei ragazzi.



Bimbimbici si concretizza in una pedalata in sicurezza tra le vie cittadine che si svolge ogni anno nel mese di maggio rivolgendosi principalmente a bambini e ragazzi, ma naturalmente aperta a tutti i cittadini. L’iniziativa nasce con l’intento primario di promuovere l’uso della bicicletta tra i più giovani.



Bimbimbici mira a sollecitare una riflessione generale sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani e vuole essere uno stimolo per le città a reinventarsi e a diventare sempre più degli spazi a misura d’ uomo e di bambino.



6 diversi bicibus partiranno dai seguenti capolinea:



1 ore 8,45 P. del Salvatore – Loseto

2 ore 8,45 Piazza Torre – Torre a Mare

3 ore 9,00 Metro Tesoro – S. Paolo

4 ore 9,00 Villaggio del Lavoratore – Stanic

5 ore 9,15 Showville - Mungivacca

6 ore 9,30 Giulio Cesare - Carrassi



con arrivo al parco cittadino di Punta Perotti, dove ci attendono un meritato riposo, acqua a volontà, gadget ed animazione. Quindi tutti in sella per il rientro. Tutti i bicibus saranno seguiti e assistiti, oltre che dai nostri soci, anche dalla Polizia Locale. La mappa dei percorsi è più sotto.



La partecipazione è gratuita, ma chi lo volesse potrà acquistare un kit-evento a soli € 7,00 dai punti di iscrizione.