Il Demodè riparte e si tinge di Biondo giovane cantante dell’ultima edizione del talent show “Amici”

Sabato 29 settembre il Demodè Club di Modugno (Ba), riaprirà le sue porte dopo la sosta estiva e lo farà proponendo il concerto di Biondo, giovane cantante, che si è fatto conoscere dai più grazie alla sua partecipazione al talent show “Amici” dell’ultima edizione, che si esibirà nel club barese con una tappa del suo “RNB night tour”, unica in Puglia.

Simone Baldasseroni, in arte Biondo è un rapper romano, classe 1998. Sognando di fare il cuoco ha seguito gli studi all’Istituto alberghiero, dove si è diplomato. Parallelamente allo studio ha coltivato anche le sue passioni. Affascinato dalla musica rhythm & blues e ispirato da artisti come Drake, PartyNextDoor, Bryson Tiller, ha cominciato a scrivere canzoni a 16 anni e a pubblicare video su Youtube, che hanno ottenuto molte visualizzazioni. Da dicembre scorso all’interno del noto format televisivo dedicato ai nuovi talenti artistici, Biondo ha ottenuto, il 31 marzo, la maglia verde della fase serale alla quale ha preso parte con la squadra blu, poi successivamente, a seguito di una richiesta di altro concorrente del talent, è passato in quella bianca. Il 1 giugno è stato pubblicato il suo primo EP, composto da otto tracce, sette delle quali cantate durante la partecipazione al programma televisivo, più un nuovo pezzo che ha deciso di regalare a tutti i suoi fans.

Durante l’esibizione, Biondo proporrà i brani contenuti in questo suo lavoro, disco d’oro per le oltre 25.000 unità vendute, uscito con Sony Music Italia. Ma non solo. Sul palco farà ascoltare anche nuove canzoni, come “Strip club”, lanciato in digitale nelle scorse settimane,che mostrano quanto stia crescendo e quanto rappresenti già un importante esponente della scena r’n’b italiana.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 21:00