Biotour Puglia, seconda edizione de "Il villaggio del gusto"

Gustare la qualità significa consumare consapevolmente nel tempo informandosi e aggiornandosi su spazi e luoghi d’origine della produzione che spesso si trasformano in proposta turistica di alta gamma. Dalle masserie didattiche ai tour esperienziali nei luoghi della produzione agroalimentare: la Puglia offre al turismo green un patrimonio identitario complesso che necessita di una comunicazione ragionata e orientata all’utente.

Le eccellenze agroalimentari rappresentano territori e culture da promuovere attraverso un attento uso di percorsi, strumenti e tecniche di comunicazione. L’incontro tra il prodotto agroalimentare a marchio ed il ristoratore, favorisce l’ottimizzazione della relazione produttore/consumatore e promuovere il saper fare del turismo green pugliese.

Il progetto “Biotour Puglia” mira a creare uno spazio di condivisione tra l’informazione di settore e i produttori dell’agroalimentare biologico pugliese impegnati anche in progetti di ricettività e edutainment nei territori di riferimento.

Le produzioni biologiche si presentano come modelli per la natura promuovendo valori, idee e relazioni di microterritori da comunicare. Valorizzare la progettualità turistico-culturale dei produttori biologici pugliesi e l’informazione curata dal giornalismo di settore è l’obiettivo primario del “Biotour Puglia”.

“Biotour Puglia” in Puglia è pensato per incentivare il turismo green e slow pugliese favorendo il contatto diretto a più livelli con l’offerta turistica: i ristoratori selezionati avranno la possibilità di partecipare ad un fam trip da parte delle aziende biologiche attive nella ricettività e nella didattica e produttori biologici impegnati anche nella commercializzazione di tour guidati alla scoperta dei territori di produzione. “Biotour Puglia” presenta i protagonisti del biologico made in Puglia come custodi di beni e presidi culturali dei microterritori comunicando l’impegno diretto nella bioricettività e nell’edutainment come elemento distintivo dell’offerta turistica pugliese.

“Biotour Puglia” si propone di migliorare la veicolazione dell’offerta turistica green pugliese promuovendo il valore della filiera corta nell’ospitalità e le garanzie di trasparenza e qualità dell’informazione di settore.

“Biotour Puglia” riconosce come target il turista informato e consapevole che ricerca occasioni esperienziali genuine a diretto contatto con la natura e i suoi “custodi” e predilige proposte turistiche che si presentano nella formula del format.

I ristoratori ospiti prenderanno parte ad un programma di laboratori di trasformazione dei prodotti e cooking class, a sessioni di orientamento e di edutainment, ad esperienze di trekking enogastronomico. “Biotour Puglia” si presenta come progetto integrato di conoscenza e diffusione delle eccellenze pugliesi tradotte in persone, relazioni e idee.





Programma BIO TOUR PUGLIA

31 Agosto 2018.

Ore 10:00 Area Exibition, Via Nazario Sauro Zona Antistante Porto di Bisceglie,

- Accoglienza Espositori de “Il Villaggio del Gusto”, si attendono circa 60 Aziende, gli stand sono Casette in legno da mt. 3x2 e mt. 2x2.

Ore 16:00 Area Exibition

- Taglio del Nastro e visita alle Aziende del “Il Villaggio Del Gusto”

Ore 16:15 Area Exibition

- LA VITA IN DIRETTA RAI 1 La Dieta Mediterranea Patrimonio dell’UNESCO, l’OLIO ed il GRANO, la PASTA ed il PANE, approfondimenti e show cooking presso “Il Villaggio Del Gusto”

Ore 18:30 Biblioteca Mondadori Palazzo ex Segherie

- Tavola Rotonda dal tema, L’Agroalimentare, La dieta Mediterranea “PATRIMONIO UNESCO” e gli Effetti Collaterali su Salute e Turismo

- Incontro con Istituzioni, Ristoratori, Cittadini, Tecnici, Esperti di Settore, altro

Per l’occasione interverranno:

- Leonardo DI GIOIA Assessore Risorse Agroalimentari, Alimentazione della Regione Puglia

- Angelantonio ANGARANO Sindaco di Bisceglie con la Giunta ed i Suoi Consiglieri - Gaetano SERVIDDIO Professore Associato Medicina Interna UNIFG

- Federica DE DENARO Conduttrice Linea Verde RAI1

- POLICLINICO GEMELLI ROMA Dirigente Reparto Diabetologia, correlazioni tra PATOLOGIE e CIBO

- Presidenti e referenti di GAL, Consorzi di Imprese Agricole ed Associazioni di categoria - Giorgio MERCURI Presidente Nazionale di Confcooperative FedAgriPesca

- Chef esperti e stellati, tra cui:

o Enrico DERFLINGHER Pres. Euro Toques

o Alessandro CIRCIELLO Opinion leader ed esperto di benessere, portavoce del Cuoco come promotore di salute, ospite e titolare di rubriche in Rai , Mediaset e Sky

o Felice SGARRA Chef Patron Rist. UMAMI di Andria Stella Michelin

o Michele D’AGOSTINO Pres. Regione Puglia F.I.C.

o Giacomo GIANCASPRO docente Istituto Alberghiero

- Agronomi / Tecnologi / Sommelier / Esperti nella comunicazione del Cibo

Modera i lavori

Attilio ROMITA Caporedattore Tgr Puglia

Ore 24:00

- Chiusura degli Stand



01 Settembre 2018.

Ore 10:00

- Apertura del Villaggio del Gusto

Ore 10:10

- Laboratori didattici presso il Villaggio Del Gusto

Ore 18:00

- Cooking Class, Cibo con Gusto

- Trekking del Gusto: Incontro con Ristoratori, Tecnici, Esperti di Settore, altro

Ore 24:00

- Chiusura degli Stand



02 Settembre 2018.

Ore 10:00

- Apertura del Villaggio del Gusto

Ore 18:00

- Esibizioni di gruppi folkloristici pugliesi

- Incontri di Gusto: Chef di varie Etnie a Confronto, con prodotti dell’Agroalimentare Pugliese; un modo per esportare i prodotti dell’Agroalimentare Pugliese a Marchio.

Ore 24:00

- Chiusura degli Stand – FINE DELLA MANIFESTAZIONE

