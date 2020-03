 “Nutriamo la Natura”, ad Altamura nasce Birdgarden, un giardino per uccelli per orientare al Volontariato ambientale

Inizia il 3 Marzo “Nutriamo la Natura”, progetto organizzato dalla LIPU Sezione di Gravina e Alta Murgia, in collaborazione con ANFASS e con il patrocinio del Comune di Altamura.

“Nutriamo la Natura” coinvolge i volontari nella progettazione e realizzazione di un Birdgarden, un giardino per uccelli, presso un’area verde concessa dal Comune di Altamura.

La cura degli uccelli selvatici, le attività di manutenzione del Birdgarden, il coinvolgimento nella riqualificazione di una zona verde di Altamura e l’osservazione diretta e più da vicino della Natura orienteranno i partecipanti al volontariato ambientale.

Vuoi partecipare anche tu?

Contatta la LIPU Sezione di Gravina e Alta Murgia scrivendo all’email gravina@lipu.it o chiamando il numero 349 79 07 374 (Stefania Caterina Pellegrino, responsabile del progetto).

Le attività laboratoriali si tengono, a partire dal 3 Marzo e fino al 19 Maggio, presso il Centro Sociale Polivalente Anffas “Club 105”, in via San Tommaso 71 ad Altamura.

Le lezioni sono dedicate alle specie ornitiche che frequentano i giardini urbani, per insegnare ai volontari a riconoscere gli uccelli, le loro caratteristiche e i loro comportamenti.

Inoltre, i volontari saranno impegnati nell’installazione di cassette per la nidificazione di cinciarelle e cinciallegre, nella disposizione delle mangiatoie, nella preparazione del cibo e nella piantumazione di specie vegetali autoctone che producono bacche particolarmente gradite agli uccelli e sono in grado di attrarre gli insetti impollinatori, fondamentali nel mantenimento della biodiversità e nella conservazione della Natura.