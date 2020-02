Il film 'Birds of Prey' in lingua originale al Galleria di Bari

Giovedì 13 febbraio (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in proiezione è «Birds of Prey», diretto da Cathy Yan, con Margot Robbie nei panni della scatenata antieroina Harley Quinn. È proprio lei a dover salvare la giovane Cassandra Cain, che si è messa nei guai entrando in possesso di un diamante di proprietà dello spietato boss della malavita Black Mask.