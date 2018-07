Ad Alberobello "Birra fra i Trulli", otto giornate ricche di animazione, musica live, gastronomie locali e tanta birra

L'associazione turistica Pro Loco Alberobello con il sostegno: Regione Puglia - WeAreinPuglia , Comune di Alberobello - Capitale dei Trulli, Unpli Puglia, Associazione Italiana Celiachia e Bcc Alberobello e Sammichele di Bari, presentano la 18° EDIZIONE DI BIRRA FRA I TRULLI.



Dal 19 al 26 agosto 2018 ad #Alberobello in Via Bainsizza!!

Otto giornate ricche di animazione, musica live, gastronomie locali, giochi per bambini, dj set, musica popolare, ma sopratutto tanta. . . ma tanta birra!



Oltre trenta birre provenienti da tutto il mondo: bionde, rosse, ambrate e non mancheranno le artigianali pugliesi.



Il programma della 18° edizione:

Domenica 19 agosto: Pino Campagna - I Notte Tempo

Lunedì 20: Orchestra Mancina

Martedì 21: Super Classifica Show

Mercoledì 22: Terraross

Giovedì 23: Nico Marzocca Leader Bambini di Vasco

Venerdì 24: SPECIAL EVENT con i Sud Sound System Official (info e prevendita 348.8972795 - www.birrafraitrulli.it - direzione@birrafraitrulli.it)

Sabato 25: Music & Dance con Dj Flee e Veronica Radionorba.

Domenica 26: Antonio DA COSTA



Ingresso gratuito (tranne il 24/08)

Disponibilità di birre e pizze per celiaci

direzione@birrafraitrulli.it - 348.8972795