È vero, il festival “BIRRA G’NOSTRA” quest’anno resterà in stand by, però, la voglia di stare in compagnia e di non abbandonare del tutto la piccola Birra G’nostra,ha fatto spremere le meningi… e cosa ne è uscito?



Birra G’nostra – Degustazioni in Masseria



Quest’estate, in collaborazione con i birrifici che hanno e che avrebbero partecipato al festival, ci saranno una serie di appuntamenti che uniranno la nostra cucina tipica abbinata alle birre artigianali dei nostri amici mastribirrai, il tutto su una stupenda aia all’aperto, presso masseria La Mandra, del caro amico Giuseppe.



Il primo appuntamento sarà la sera di giovedì 16 Luglio 2020 con le birre del Birrificio Artigianale Eclipse di San Giorgio Ionico, degli amici Davide e Vittoria. La loro tap list si comporrà della:

Blanche Sunset, Cream Ale BeBop, affumicata alle castagne Guglielmatell, rossissima dubbel Wondefull.

Da parte nostra, i nostri due Chef Domenico e Michele, in veste e vesti di cuochi della cucina tradizionale, vi proporranno una cena degustativa utilizzando le verdure dell’orto di Giuseppe, in abbinamento alle 4 birre da 30 cl, che prevedrà:



Antipasto: Fiori di zucca fritti, zucchine in aceto con olio e menta, crostini di pane con cipolla rossa caramellata



Primo: Zuppa del casale con crema di fave e crostini



Secondo: Parmigiana di melanzane con scamorza affumicata e mortadella di suino nero lucano (in alternativa per i vegetariani senza mortadella)



Dolce: Cheesecake alle fragole



La serata è su prenotazione e con posti limitati, per rispettare le norme e la vostra sicurezza soprattutto. Potrete chiamare a questi due numeri: 3493021770 – 3318983663 o venirci a trovare direttamente in Birreria.



Il costo della cena degustativa è di 30 euro a persona.