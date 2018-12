A Bisceglie 'Il Natale è in città': dall’8 al 24 dicembre Confcommercio ha organizzato un ricco programma di eventi e le casette social christmas

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E’ iniziato il countdown per il ricco programma di eventi natalizi organizzati da Confcommercio, Bisceglie Viva, Il Consorzio Mercatincittà e i Commercianti del Centro Storico, di Via XXIV Maggio e di Via A. Moro che a partire dal prossimo 8 dicembre animeranno la città fino al 24 dicembre. Tante le attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie, che potranno vivere nella cittadina del nord barese la magia del Natale tra i vicoli del centro storico e nelle vie dello shopping. Musica, spettacoli itineranti circensi, di animazione, artigianato, ma anche la presenza del Babbo più amato dai bambini, il mercatino e le tradizionali casette in legno. Si chiama “A Bisceglie il Natale è in città” l’iniziativa che contribuirà a rendere festoso uno dei periodo più importanti dell'anno, portando i colori, i sapori e gli odori del Natale in tutto il centro cittadino, e precisamente nelle zone Via XXIV Maggio, Piazza San Francesco, Piazza San Giovanni Bosco, Va Aldo Moro, e i vicoli del Centro Storico. In ogni angolo nelle giornate dell’8-9-16-21-23-24 dicembre si svolgeranno attività dedicate alle famiglie, per rendere più coinvolgente lo shopping e invogliare la gente a vivere la città. Gli artisti circensi del famoso Circo Botero, gli artisti di strada con trampolieri, giocolieri, sputafuoco, il bubble magic show, i concerti che spazieranno dalla musica classica al pop, l’animazione delle marching band , le mascotte, la casetta dove si possono fare fotografie con Babbo Natale in un'atmosfera unica, i gonfiabili e lo street food, sono solo alcune delle attività protagoniste del mese oramai alle porte. “Un programma accurato e ricercato – spiega Katia Todisco. delegata di Confcommercio Bisceglie – reso possibile grazie anche al prezioso contributo delle realtà commerciali, con cui abbiamo lavorato per organizzare un programma di eventi e iniziative gratuiti, aperti a tutti e finalizzati a tenere insieme piccoli e grandi, affinché si rendano protagonisti di occasioni di festa. Il programma è in linea di massima definito, probabilmente riusciamo ad inserire qualche altra attività. Grazie alla partecipazione attiva dei commercianti del Centro Storico, di Via XXIV Maggio e di Via A. Moro si è riusciti a soddisfare le esigenze di tutti coloro che hanno aderito, che saranno riconoscibili dalle vetrofanie apposte sulle loro vetrine. Un ringraziamento anche all’Amministrazione Comunale per aver patrocinato e resosi disponibile a rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento degli eventi in programma”. NEGOZI TEMPORANEI. Grande successo e boom di richieste per l’iniziativa promossa da Confcommercio Bisceglie relativa all’uso gratuito e temporaneo dei locali del centro storico, da aprire in occasione del Natale. Nei dieci locali messi a disposizione dai proprietari sarà possibile la vendita di beni materiali o servizi turistici o proposte di cultura o spettacoli Tra le richieste giunte saranno selezionate le più originali. Ricordiamo che tramite l’Associazione Borgo Antico i proprietari hanno concesso l’uso a titolo gratuito dal 7 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, per i quali Confcommercio pagherà le utenze relative all’utilizzo degli stessi NATALE SOLIDALE. Ma a Bisceglie il Natale è soprattutto solidale con le Casette Social Christmas che troveranno posto in via Aldo Moro e in Piazza Margherita. Una per le associazioni di volontariato che ne hanno fatto richiesta al fine di sensibilizzare i cittadini alle tematiche sociali ed una per incentivare la raccolta di indumenti e beni di prima necessità. L’ invito rivolto non solo alle persone ma anche agli operatori è di donare, per coloro che sono più fragili e bisognosi. Il programma è consultabile quotidianamente sulla pagina FB Natale a Bisceglie " Il Natale è in città", https://www.facebook.com/nataleabisceglie/che sarà aggiornata momento per momento, con comunicazioni, fotografie e video, di quello che si preannuncia un Natale davvero indimenticabile.

