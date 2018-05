La Domina - Società Cooperativa con il patrocinio del Comune di Bitritto, allo scopo di scoprire nuove voci e artisti nell’ambito musicale nel territorio barese e regionale è orgogliosa di presentare il concorso “Bit Band Festival”.



Il concorso “Bit Band Festival”, organizzato da "La Bit Radio", si propone come un innovativo evento nell’ambito del panorama culturale e musicale pugliese: una vetrina dedicata alle band emergenti, un’occasione che dedichi il necessario spazio a una delle realtà più capillarmente diffuse e creative della produzione musicale.



La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i generi musicali, e vedrà l’esclusiva adesione di brani inediti: la scelta di rivolgersi in modo precipuo a brani di produzione propria si connette al ruolo preposto dell’evento, il quale intende essere un veicolo di realtà musicali nuove.



Tre giurie, interviste e tanti premi in palio.

La serata finale del Bit Band Festival 2018 si terrà il 7 Luglio 2018 presso Piazza Aldo Moro a Bitritto (Ba).



Chiusura iscrizioni

2 Giugno 2018



Selezioni

Dal 4 al 10 Giugno 2018



Per info e regolamento:

- Sito web: www.labitradio.it

- Pagina facebook "La Bit Radio"

- Mail: bitbandfestival@gmail.com

- Cel: 3342494614

#bbfest18