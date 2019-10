Bitalk - cinema '68, il talk con Pupi Avati

Un maestro del cinema italiano, equilibrato e misurato, scrigno e memoria di un’epoca. Nella sua prolifica carriera (quaranta film dal 1968), può definirsi il pioniere del genere gotico-horror, a partire dal suo La casa dalle finestre che ridono che nel 1976, ha lasciato un’impronta indelebile nel genere italiano.

Giovedì 31 ottobre - ore 20:00

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Teatro Traetta - largo Teatro 17 - Bitonto (Ba)



Pupi Avati arriva a BiTalk per raccontare gli anni ’70, gli anni della rivoluzione e il cinema in Italia: fatti, protagonisti, curiosità che scorrono sulla pellicola della memoria, un incontro intimo e senza filtri per scoprire il backstage inedito di un protagonista indiscusso del cinema italiano.