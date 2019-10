Bitalk - storie e note degli anni '70

Carlo Massarini, giornalista, conduttore, ideatore di programmi televisivi di culto come l'indimenticabile Mister Fantasy, rivive per #BITALK un' epoca in cui musicalmente tutto era possibile, gli indimenticabili anni '70. Un'avventura tra fatti, aneddoti, curiosità e sopratutto musica, tanta musica in compagnia della voce raffinata ed intensa di Diodato, in scena con Massarini per "suonare" la storia degli anni della rivoluzione e non solo.

Venerdì 1 novembre - ore 20:00

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sancti Nicolai Convivium - piazza Cattedrale